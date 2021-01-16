محافظ الأجانب بالأسهم ترتفع 230.5 مليون سهم منذ بداية العام



دبي: أنور داود

استحوذت أسهم الشركات المدرجة في قطاعات «العقار» و«البنوك» و«الاستثمار» على 83% من إجمالي أحجام الاستثمار الأجنبي في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة 14 يناير/كانون الثاني 2021. وأظهر تحليل ”الخليج 365” أن محافظ المستثمرين الأجانب (غير العرب والخليجيين) ارتفعت بمقدار 230.5 مليون سهم منذ بداية العام.

وازدادت وتيرة الاستثمار الأجنبي في أسهم الإمارات منذ بداية العام 2021، في إشارة إلى جاذبية الأسواق للمستثمرين من الخارج، ويتزامن ذلك مع ارتفاع المؤشرات العامة للأسهم المحلية بقوة خلال يناير الجاري.

ويترقب المستثمرون في الأسواق النتائج المالية للشركات المدرجة لعام 2020، والتي يتوقع أن تظهر عليها تأثيرات كوفيد-19

وتركزت الاستثمارات الأجنبية الجديدة على أسهم في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار بما يعادل 191 مليون سهم، شكلت 83% من الإجمالي.

القطاع العقاري

وارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 95.4 مليون سهم في قطاع العقار، وخاصة على أسهم مثل «إعمار العقارية» بنحو 35.8 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» 31.2 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» 21.4 مليون سهم، ثم «إعمار مولز» 10.4 مليون سهم، ثم «داماك» 4.2 مليون سهم.

كما ركز المستثمرون الأجانب استثماراتهم على قطاع البنوك، لترتفع ملكيتهم في «جي إف إتش» بنحو 10.7 مليون سهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 9.9 مليون سهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 8.9 مليون سهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 8.2 مليون سهم، ثم «أبوظبي الأول»5.5 مليون سهم، ثم «أبوظبي التجاري»5.4 مليون سهم.

وجاء قطاع الاستثمار ثالث أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم، حيث شهد سهم شركة سوق دبي زيادة في ملكية الأجانب بنحو 31.2 مليون سهم، ثم «دبي للاستثمار» 5.9 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» 4.8 مليون سهم، و«إشراق» 3 ملايين سهم.

قطاع النقل

وفي النقل، ارتفعت ملكية الأجانب في «الخليج للملاحة» بنحو 9.2 مليون سهم، و4.5 مليون سهم في «أرامكس». وفي الطاقة، ارتفعت ملكيتهم بنحو 8.75 مليون سهم في «أدنوك للتوزيع»، و3 ملايين سهم في «دانة غاز». كما ارتفع في «اتصالات» 4.6 مليون سهم.

يذكر أن مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب من أسهم الشركات المدرجة في السوقين تجاوزت 2.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وذلك مقابل مبيعات من الأسهم بنحو 1.84 مليار درهم.