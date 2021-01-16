شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة لحجب رسائل «AD-» التسويقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، السبت، مبادرة لحجب الرسائل التسويقية بالتعاون مع شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وبهدف الحد من الرسائل التسويقية الإقتحامية عبر الهاتف المتحرك.

ويمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك إرسال رسالة نصية على الرقم 7726 تحتوي على كلمة Ball وستقوم الشركات المرخص لها بحجب جميع الرسائل النصية التسويقية التي تبدأ بـ AD- التي ترسل للعميل.

وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن التغييرات الجديدة التي تجريها الهيئة للحد من الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها عبر الهاتف المتحرك بالتعاون مع المزودين المرخص لهم في الدولة الذين قاموا بتطبيق هذه المرحلة من المبادرة.