شكرا لقرائتكم خبر شطب سجل قيد مقيم عقاري وإيقاف 3 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة، مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم، أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم، أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.وأوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيمين هي شطب سجل قيد لمقيم عقاري وإيقاف 3 مقيمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
ونصت المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الـ32 من نظام المقيمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن تراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواء فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، الرهن، التأمين، نزع الملكية، الارتفاق، الانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، الشهرة، الملكية الفكرية، فرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات، الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
إقرار العقوبة على 66 مخالفة لمقيمين معتمدين
الفترة: خلال عام 2020
أبرز المخالفات:
- عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة
- اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم
- عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم
- عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة
- شطب سجل قيد لمقيم عقاري
- إيقاف 3 مقيمين عقاريين لمدد محددة
- فرض 11 غرامة مالية
- اللوم والإنذار لعدد من المخالفات
كانت هذه تفاصيل خبر شطب سجل قيد مقيم عقاري وإيقاف 3 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.