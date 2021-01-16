بعد تراجعها عالميًا.. في أدنى مستوى للذهب منذ مطلع 2021.. تراجع "كبير" في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الذهب اليوم السبت تراجعا بقيمة 10 جنيهات قياسا على أسعار أمس الجمعة، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر من 813 إلى 803 جنيهات للجرام، في أدنى مستوى للذهب منذ مطلع 2021.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 24 سجل 917.75 جنيه

عيار 21 سجل 803 جنيهات

عيار 18 سجل 688.25 جنيه

الجنيه الذهب 6424 جنيها

أونصة الذهب 1827 دولارا

جاء هذا الانخفاض الكبير فى سعر الذهب عقب هبوط سعر الذهب عالميا من 1845 إلى 1827 دولار للأونصة، منذ مساء أمس الجمعة، الأمر الذى ينعكس على أداء الذهب فى مصر لتنخفض طوال تعاملات مساء الجمعة، ليصبح إجمالى انخفاض الذهب 10 جنيهات قياسا على سعر الذهب ظهر الجمعة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أعلن ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب في مصر، أن هناك تطويرا لصناعة الذهب للخروج بأوزان وأشكال جديدة تتواءم مع احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن تطور الأشكال الذهبية التي ننتجها في مصر مكنتنا من التصدير للخارج، في ظل إتاحة اوزان ذهبية من 2 جرام إلي 100 جرام.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطور صناعة الذهب جعلت الإنتاج المصري يحظى بمكانة خاصة في أسواق كبيرة مثل سوق دبي في الإمارات، لافتاً إلى أن استمرار تطور الإنتاج يجعل القاهرة محط أنظار المستوردين من كافة الدول.

وقفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، بنسبة 76٪ لتصل إلى 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة 71% لتسجل 282 مليون دولار في مقابل 165 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وتسيطر 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من " يناير-سبتمبر 2020" بقيمة 2.427 مليار دولار.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69.7% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.703 مليار دولار في مقابل 924 مليون دولار بنمو 84%.