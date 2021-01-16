التلوث الصوتي والضوئي يضران بعادات تعشيش الطيور

لم يدرج العلماء تأثيرات الإضاءة والضوضاء على الطيور في قائمة اهتماماتهم إلا في السنوات الأخيرة فقط؛ وذلك مقارنة بمصادر الإزعاج والضغوط البشرية المتنوعة الأخرى. ويأتي ذلك في ظل الأرقام المثيرة للقلق التي تؤكد انخفاض أعداد الطيور بأكثر من 30% خلال العقود القليلة الماضية، ما يتطلب تطوير استراتيجيات فاعلة؛ للمحافظة على المتبقي منها، وقبل هذا فهم أسباب هذا التراجُع الحاد.

ويتزامن توقيت تكاثر الطيور كل عام مع ذروة توافُر الغذاء حتى يتسنَّى لها إطعام فراخها. وفي موسم التكاثر، قد تضطر الطيور وسط الضوضاء العالية إلى تغيير نبرة تغريدها؛ بغية إيصال نداء التزاوُج إلى شركائها المحتملين، لكن هذه الاستجابة للملوث الضوضائي «لا تفيدنا كثيراً في معرفة ما إن كانت الضوضاء تؤثر في النهاية على نجاح عملية التزاوج لدى الطيور أو على صحتها بشكل عام»، كما يوضح كلينت فرانسيس، عالم أحياء من جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك، وأحد المؤلفين الرئيسيين لدراسة حديثة نُشرت بدورية «نيتشر».

ويضيف فرانسيس أن الإضاءة غير الطبيعية ليلاً أيضاً «وإن غيَّرت مستويات الهرمون لدى الطيور، فإنها لا تكشف عما إذا كانت تلك آلية لتكيُّفِ الطيور لإنجاح التكاثر في الظروف الصعبة أم مؤشراً لتحديات أكبر من أجل البقاء».ولم يُغْنِ وجود عدد ضئيل من الدراسات المحلية التي ركزت على نجاح التكاثر في فهم طبيعة هذه العلاقة؛ بل قدمت في رأيه هي الأخرى نتائج متداخلة لِطَيْفٍ محدود من الأنواع.

ونتائج دراسة فرانسيس وفريقه البحثي شملت لأول مرة كامل قارة أمريكا الشمالية؛ حيث انخفضت أعداد الطيور هناك بمقدار ثلاثة مليارات طائر؛ أي (29%) من إجمالي أعدادها خلال النصف الثاني من القرن الماضي.

وقد ثبت علميّاً أن تأثير الضوضاء أو ما يُعرف علميّاً بـ«التلوث الصوتي» يمثل البيئات التي يعيش فيها الحيوان ويظهر على سلوكه والوظائف العضوية لديه من خلال إعاقة إدراك الإشارات السمعية، ويؤثر كذلك في عملية التواصل وسلوكات اليقظة والبحث عن الطعام.

وبالمثل، يغيّر التلوث الضوئي؛ عبر الإضاءة الليلية الصناعية الأنشطة والتفاعلات التي تتم بواسطة الرؤية لدى الحيوان، ويؤدي إلى تشويش في النوم إضافة إلى اضطراب في الساعة البيولوجية المتحكَّمِ فيها طبيعيّاً عبر فترة الضوء، وقد يكون لذلك عدة آثار سلبية على لياقة الطيور.

ويمكن للتلوث الضوئي أن يجعل بعض الأنواع تعشش أبكر بمدة قد تصل إلى شهر، ما يعطل لديها الساعة البيولوجية مؤقتاً، فيتم فقس البيض في وقت غير متوافق مع وجود طعام وفير، وقد يُفشل عملية التكاثر برمتها، أو يؤدي إلى نمو الفراخ أبكر مما ينبغي فتصبح مستعدة للطيران قبل أوان موسم الهجرة.

(سيانتفيك أمريكان)