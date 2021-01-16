«بتدور على وظيفة في الحكومة ونفسك تشتغل فيها».. 5 جهات تعلن عن وظائف شاغرة.. «كيفية التقديم والمستندات المطلوبة»

الشارقة - اميمة ياسر -

"لو نفسك تشتغل في الحكومة.. اقرأ تلك الكلمات".. أعلن عدد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة خلال الفترة الماضية.

وأهلنا كلا من مصلحة الضرائب المصرية والعقارية، ومصلحة الشهر العقاري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجامعات المنوفية والمنصورة والزقازيق ومدينة السادات، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.



واستعرض موقع «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تفاصيل الوظائف المطلوبة بالجهات الحكومية على النحو التالي:

وظائف مصلحة الضرائب المصرية



أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، على أن يكون التقديم على البريد الإلكتروني eg.gov.mof.Jobs://https، حتى 29 يناير الحالي.

وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق



أعلنت مصلحة الشهر العقاري حاجتها لشغل وظائف «فني رابع، باحث تمويل ومحاسبة، باحث تنمية إدارية، مهندس مدني، مهندس حاسبات، مترجم، مدخل بيانات، مسؤول دعم فني، كاتب رابع، فني رابع»، وتقدم الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق على عنوان: لاظوغلي، مبني وزارة العدل، الدور الرابع، حتى يوم 31 يناير الحالي.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد، حاجتها لشغل وظائف شاغرة تتمثل في: مدير عام «صيانة البنية الأساسية بمنطقة شرق الدلتا، وتنفيذ تجديدات الكباري، الأمن، متابعة قروض المشروعات PMU، والتخطيط والمتابعة لمعدات الورش، وورش العربات بفرز القاهرة، والتشغيل بالمنطقة الجنوبية، والتشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى، والتشغيل على الشبكة بمنطقة شرق الدلتا، والتشغيل على الشبكة بمنطقة وسط الدلتا، وتخطيط الصيانة للاتصالات، وإدارة الأصول والهندسة».

وتقدم طلبات الالتحاق بالوظائف في ​مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، برئاسة الهيئة، باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة، حتى يوم 4 فبراير المقبل. حسبما نشر موقع "الوطن".



وظائف جامعة المنوفية



أعلنت جامعة المنوفية حاجتها لشغل وظائف: مدير عام «الورش وتشغيل وسائل النقل، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية بمستشفيات أمراض الكبد، والتموين الطبي والصيدليات بمستشفيات أمراض الكبد»، وأمين كلية «الإعلام، والهندسة، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة».

و​تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة، على النموذج المعد لذلك لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة، حتى 5 فبراير المقبل.



وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاجتها لشغل وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة «سوهاج، ومطروح، ودمياط، والفيوم»، وتقدم طلبات شغل الوظيفة باليد، واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة، حتى 31 يناير الحالي.