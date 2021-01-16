شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مسجلة خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بضغط من قطاعي البنوك والتكنولوجيا مع بدء الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



جاء ذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" عن تفاصيل خطته المقترحة بضخ 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



وباستثناء مبيعات الطاقة والغذاء، هبط مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بقيمته الأساسية بنسبة 1.4% في ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.1%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.21 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.36 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.32 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 55.10 دولار للبرميل مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وسجلت أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 177 نقطة) إلى 30814 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستى عند 30941 نقطة وأقل مستوى عند 30612 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 12998 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 13139 نقطة وأقل مستوى عند 12949 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3768 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ المؤشر أعلى مستوى في الجلسة عند 3788 نقطة وأقل مستوى عند 3749 نقطة.