شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عمليات جني أرباح.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في تقرير عن أن حجم التالف من محصول الصويا أقل من التوقعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



كما لاحظ محللون وجود عمليات جني أرباح على عقود الصويا في آخر جلسات الأسبوع لتتراجع السلعة الزراعة من أعلى مستوى لها في ستة أعوام ونصف العام.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة أكدت بيع شركات تصدير أمريكية خاصة ما يقرب من 318 ألف طن من الصويا لجهات غير معلومة عن موسم التسويق 2021/2022.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 1% إلى 14.16 دولار للبوشل، لكن السلعة الزراعية حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 14.34 دولار وأقل سعر عند 14.13 دولار.