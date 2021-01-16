شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" ينخفض رغم نتائج أعمال أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من إعلان البنك الأمريكي تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من توقعات الأسواق في الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وكشف البنك عن تحقيق ارتفاع في الإيرادات إلى 30.16 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو 29.17 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 في حين توقع محللون إيرادات 28.67 مليار دولار.



أما الأرباح الفصلية، فقد انخفضت بنسبة 7% إلى 13.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 13.3 مليار دولار.



وارتفعت أرباح "جيه بي مورجان تشيس" المعدلة إلى 3.79 دولار للسهم من 2.57 دولار قبل عام يما توقع محللون تحقيق أرباح عند 2.62 دولار للسهم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جيه بي مورجان تشيس" بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 138.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 141.6 دولار وأقل سعر عند 137 دولارا.