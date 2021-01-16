شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يهبط بأكثر من 6% عقب هبوط أرباحه الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سيتي جروب" خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية ضعيفة سجلها البنك الأمريكي في الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وكشف البنك في بيان عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 7% إلى 4.63 مليار دولار أو 2.08 دولار لكل سهم في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو خمسة مليارات دولار أو 2.15 دولار لكل سهم في نفس الفترة من عام 2019، فيما أشارت التوقعات إلى تسجيل 1.34 دولار لكل سهم.



وهبطت الإيرادات الفصلية لبنك "سيتي جروب" أيضا إلى 16.5 مليار دولار في نفس الفترة من 18.4 مليار دولار قبل عام فيما توقع حللون هبوط الإيرادات إلى 16.7 مليار دولار.



وعقب المدير التنفيذي للبنك "مايكل كوربات" على هذه البيانات قائلا إن إيرادات عام 2020 كانت مستقر رغم تداعيات أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "سيتي جروب" بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.8% إلى 64.2 دولار، وسجل اعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 64.2 دولار.