شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن نجح في تحقيق مكاسب اسبوعية مدعوماً بالتوترات السياسية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أعلن بالأمس عن خطة مقترحة بضخ ما يقرب من تريليوني دولار في الاقتصاد لتحفيزه وإعادته لمسار النمو.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3.6% أو ما يعادل 94 سنتا وأغلق المعدن عند 24.866 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى سعر عند 25.865 دولار وأقل سعر عند 24.610 دولار.