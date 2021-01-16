شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً ببيانات الإنتاج الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى استمرار التأثير السلبي لأزمة كورونا.



وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن فرض إغلاق عام في البلاد بداية من يناير/كانون الثاني وحتى منتصف فبراير/شباط نتيجة التفشي السريع لأزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، في حين ارتفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 0.7% دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشا بنسبة 2.6% في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء دون توقعات انكماش نسبته 4.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3582، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3699 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3574.