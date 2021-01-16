شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وينهي جلسات الأسبوع على خسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من الضغوط على أسواق الأسهم ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



كان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد أعلن بالأمس عن خطة مقترحة بضخ ما يقرب من تريليوني دولار في الاقتصاد لتحفيزه وإعادته لمسار النمو.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1829.9 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1856.6 دولار وأقل سعر عند 1822.1 دولار.