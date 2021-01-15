شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تخالف 9 منشآت لم تلتزم بالتدابير الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي يوم أمس، بمخالفة 9 منشآت تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي، ومن بينها عدد من صالات كمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. كما تركزت المخالفات الأخرى في محال الأسواق المفتوحة في نايف والرقة والمراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 732 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة، لتشمل الأنشطة التالية؛ خدمات وتعهدات رياضية، وصالة كمال أجسام، خدمات متابعة المعاملات، تجارة مواد البناء، تجارة عدد وأدوات الورش، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية مثل لبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.