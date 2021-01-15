جمارك دبي تطلق «نظام المهام الذكي» لدعم آلية العمل عن بُعد

دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من تعزيز مسار مستقبل العمل الحكومي خلال خمسين عاماً المقبلة، وبناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، أطلقت جمارك دبي «نظام المهام الذكي» لدعم آلية العمل عن بُعد وزيادة إنتاجية الموظفين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم خلال العمل. جاء حفل الإطلاق بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويساعد نظام المهام الذكي كونه تطبيقاً مبتكراً الموظف على إدارة أوقات ومهام العمل بنجاح، بشكل موثوق وآمن. ويتيح التطبيق الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية في الدائرة.

وقال أحمد محبوب: «إن التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أوجدت الحاجة إلى التفكير بطريقة مختلفة، استجابة للجائحة واستشرافاً لمستقبل العمل الحكومي للمرحلة المقبلة. ومن هنا جاء التفكير بشكل إبداعي لاستخدام التكنولوجيا؛ كونها عنصراً مهماً لتسهيل الأعمال. فمن خلال التقنيات الذكية التي نستخدمها، استطاعت الدائرة إنجاز 16 مليون معاملة خلال عام 2020».

ولفت مدير عام جمارك دبي، إلى أن إطلاق نظام المهام الذكي كتقنية جديدة، يمكننا من متابعة الأعمال والإنجازات للموظفين، ليقدم لنا صورة واضحة وكاملة عن تأدية المهام ومعروفة النتائج في اللحظة ذاتها، وهذا يدعم ويطور ديناميكية العمل في الدائرة، ويجعلها أكثر مرونة مع مواجهة أي تحديات مستقبلية قد تطرأ على آليات العمل، وذلك دعماً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير الموارد البشرية الحكومية والإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي، لما بعد مرحلة كورونا.

ولفت إلى قدرة النظام على مساعدة الموظفين على اتخاذ القرارات السريعة، ومتابعة المهام مع سرعة الاستجابة والتركيز في الإنجاز والإنتاجية، والتكيف مع المتغيرات الجديدة والحفاظ على المتطلبات الأساسية في جودة العمل، واستمرارية الأعمال والدقة والحوكمة، مشيراً إلى خطط الدائرة التطويرية لتأسيس نموذج متكامل، من أجل تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

من جانبه أكد جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، أن نظام المهام الذكي يخدم حوالي 250 موظفاً كمرحلة أولى، وستتم زيادته بشكل تدريجي، مشيراً إلى قدرة النظام على تدريب الموظفين على كيفية إدارة الوقت لمهامهم مع متابعتهم، لافتاً إلى المنهجيات الابتكارية للمشاريع التي تنفذها الدائرة، للإسهام في رفع إنتاجية الكادر الوظيفي وتعزيز مهاراتهم.

وأفاد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية: «وقع الاختيار على «نظام المهام الذكي» بعد مقارنته مع 19 نظاماً تقنياً، ليكون من أفضل الحلول والأنظمة المتاحة، قياساً لمتطلبات العمل في الدائرة، والأكثر تطوراً عالمياً، حيث تمت تجربته وتقييمه على مجموعة مختارة من الموظفين من إدارات مختلفة، وأثبت النظام فاعلية كبيرة في تحقيق الأهداف والمتطلبات المرجوّة لآلية العمل عن بُعد».

وأكد الغفاري أن جمارك دبي تعمل على بناء القدرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية للدائرة، وإعداد سياسات استباقية لأنظمة العمل، لافتاً إلى أن البنية التقنية التي استثمرت فيها جمارك دبي خلال السنوات الماضية، مكنتنا من تطبيق العمل عن بُعد في وقت قياسي خلال جائحة كورونا، وفق آلية محددة تسهم في أداء المهام الوظيفية دون أي تأخير، وهو ما سنبني عليه مستقبلاً في تطوير أنظمتنا لتحقيق الريادة في هذا المجال.