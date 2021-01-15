شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة بايدن» وأرباح البنوك الأمريكية تفشلان في إنعاش الأسواق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

فشلت خطة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وتتضمن حزمة دعم ب 1.9 تريليون دولار،أثارت توقعات الأسواق بموجة ضرائب جديدة، كما لم تستجب من جهة أخرى لنتائج البنوك الكبرى والشركات الأمريكية، فيما كانت بيانات النمو في معظم الاقتصادات أقل من المتوقع نتيجة استمرار تزايد حالات الإصابة وتشديد إجراءات العزل العام في معظم دول العالم خاصة مع انتشار أنواع جديدة وعديدة متحورة من «كوفيد 19».

أظهرت توجهات المستثمرين أن قيادة السوق الأمريكي على وجه التحديد يمكن أن تتحول من أسهم التكنولوجيا إلى الأسهم الدورية خلال عام 2021، وفي ظل كل ما سبق تلونت معظم الأسهم الآسيوية باللون الأحمر باستثناء السوقين الصيني وهونج كونج اللذين استقرا بلا أرباح تذكر، بينما كان مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي متصدراً الخسائر ب 2%، وفي الأسواق الأوروبية لم ينجُ مؤشر من المنطقة الحمراء، إذ كانت تطلعات المتداولين على خطة التحفيز الأمريكية للنجاة من مسلسل الهبوط الذي يخيم على الأسواق بسبب إجراءات العزل الشديدة المطبقة في كافة دول الاتحاد، بينما في «وول ستريت» فاجأت خسائر البنوك الكبرى المؤشرات التي لم تجد ما تستعين به في وجه هذا الطوفان من الأخبار السيئة للصعود.

وفي أسواق السلع والخدمات، ارتفع الذهب بفضل آمال التحفيز الأمريكي وسياسة تيسيرية للمركزي أكد استمرارها جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفدرالي، وفيما تبدد انتعاش الدولار مع ما تبناه باول، عمقت إجراءات العزل الصينية وبيانات البطالة الأمريكية من معاناة النفط الذي هبط نحو 1.5%.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، حيث أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، خيبت آمال المستثمرين، بينما أعلنت البنوك الكبرى نتائج فصلية ضعيفة في مستهل موسم تقارير الأرباح.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 127 نقطة أو 0.4%، وهبط مؤشر «إس آند بي» 0.4%، وخسر مؤشر ناسداك 0.2%.

وكان السوق يتوقع حافزاً كبيراً من بايدن، حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي» في الأشهر الثلاثة الماضية 9%.

خطة الإنقاذ

ويتضمن اقتراح بايدن، المسمى خطة الإنقاذ الأمريكية، زيادة مدفوعات البطالة الفيدرالية الإضافية إلى 400 دولار في الأسبوع وتمديدها حتى سبتمبر، والمدفوعات المباشرة للعديد من الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، وتمديد الوقف الفيدرالي لعمليات الإخلاء وحبس الرهن حتى سبتمبر.

وتدعو الخطة أيضاً إلى تقديم 350 مليار دولار كمساعدات لحكومات الولايات المحلية، و 70 مليار دولار لبرامج اختبار «كوفيد 19»، واللقاحات، ورفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في ديلاوير ليلة الخميس: «هناك ألم حقيقي يكتسح الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الذي يعتمد فيه الناس على رواتبهم، وليس الاستثمارات، لدفع فواتيرهم ووجباتهم واحتياجات أطفالهم».

وترمي خطة بايدن إلى بدء فترته الرئاسية بمسودة قانون تحقق أهدافه قصيرة المدى بسرعة وهي مساعدة الاقتصاد والسيطرة على الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 385 ألفاً في الولايات المتحدة حتى أمس الأول الخميس.

وانتقد العديد من الجمهوريين كلفة مثل هذه المدفوعات، وستواجه مقترحات بايدن عقبات مماثلة، لكن سيطرة زملائه الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ ستساعده.

وقال مسؤولون في الفريق الانتقالي إن خطة بايدن ستكون حزمة إنقاذ وستتبعها في الأسابيع القادمة حزمة أخرى للتعافي.

وسيدعو الرئيس المنتخب الكونجرس أيضاً إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة وستشمل الحزمة مساعدات لمحاربة الجوع.

وستُنفق أموال تخفيف آثار فيروس كورونا على برنامج وطني للتطعيم والفحص واستثمارات للعاملين من أجل توفير اللقاحات وتعقب المخالطين وكذلك أموال للولايات.

وقال بايدن «اللقاحات تبعث الكثير من الأمل»، مضيفاً أنه سيطرح اليوم (أمس) الجمعة، خطته لتطعيم مئة مليون أمريكي، في المئة يوم الأولى من توليه الرئاسة.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، تتجه الأسهم الأوروبية لاختتام الأسبوع بأداء حذر، إذ يؤدي احتمال فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة في ألمانيا وفرنسا، وكذلك قيود جديدة لمكافحة «كوفيد-19» في الصين، إلى تراجع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5% وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%، كما هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% على الرغم من بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا سجل انكماشاً أقل من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي طوكيو، أنهى المؤشر نيكاي الياباني موجة صعود استمرت خمس جلسات أمس الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى في 30 عاماً الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما كبحت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد أن حققت تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحاً فصلية هي الأفضل على الإطلاق.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.62% إلى 28519.18 نقطة بعد أن بلغ مستوى مرتفعاً جديداً منذ أغسطس/آب 1990 أمس الأول الخميس. لكنه سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ليصعد 1.35% في الأسبوع، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89% إلى 1856.61 نقطة.

ونزلت «بتكوين» نحو 1% إلى 38 ألفاً و729 دولاراً بعد أن صعدت إلى قمة عند 40 ألفاً و112.78 دولار أثناء الليل.

الذهب

صعد الذهب أمس الجمعة إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات «كوفيد-19»، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضاً بفضل موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولاراً.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «التحفيز سيكون إيجابياً لأسواق الأصول، وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريباً، فإن الذهب يلقى الدعم».

لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات، ولا تظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8% إلى 1098.42 دولار لكنه مرتفع 3% منذ بداية الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم 1.1% إلى 2383.11 دولار.

النفط

نزلت أسعار الخام أمس الجمعة إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام وخطط أمريكية لحزمة تحفيز.

وهبط برنت 1.4% إلى 55.42 دولار للبرميل، بعد أن ربح 0.6% الخميس، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 52.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

العملات

تبدد انتعاش الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمس الجمعة، فيما واصلت «بتكوين» تعافيها بعد انخفاض قدره 12 ألف دولار تقريباً من المستوى القياسي البالغ 42 ألف دولار الذي بلغته الأسبوع الماضي، لتتجاوز لفترة وجيزة مستوى 40 ألف دولار أثناء الليل.

وارتفع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2018 الأسبوع الماضي، إذ ضغط احتمال تقديم المزيد من التحفيز على عوائد السندات الحكومية الأمريكية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1% للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 90.319 بعد أن نزل على نحو طفيف أثناء الليل، وانتعش مؤشر الدولار إلى المستوى المرتفع البالغ 90.73 في بداية الأسبوع من القاع البالغ 89.206 المسجل في السادس من يناير/كانون الثاني.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.21395 دولار ويمضي على مسار تسجيل انخفاض لليوم الثالث.

ونزل الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة 0.3% إلى 77.560 سنت أمريكي، ليقلص المكسب الذي حققه في الجلسة الماضية البالغ 0.6%.

وارتفع اليوان الصيني، وفي السوق الفورية، فتح اليوان داخل البلاد عند 6.4673 للدولار وجرى تداوله عند 6.4703 للدولار في منتصف الجلسة مرتفعاً 0.1% عن مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة.