شكرا لقرائتكم خبر عن 211.7 مليار درهم ودائع الادخار في القطاع المصرفي بنمو 23% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وصلت قيمة سيولة «المركزي» وأرصدته لدى البنوك إلى حوالي 291.52 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع شهري بلغت نسبته حوالي 0.3%، ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 14.6%، مقابل 154.47 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

وتراجعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 0.6% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، إلى 441.03 مليار درهم، مقابل 443.66 مليار درهم في أكتوبر 2020.

ووصلت نسبة التراجع منذ بداية العام الجاري إلى 1.2%، مقابل 446.25 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الأخيرة، أن قيمة ودائع المركزي تراجعت بحوالي 0.3% على أساس شهري، وبنحو 58% منذ بداية العام، لتصل مع نهاية نوفمبر الماضي إلى 54.16 مليار درهم. وتراجعت قيمة حيازات المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بحوالي 41% على أساس شهري، و71.6% منذ بداية العام، إلى 2.64 مليار درهم.

من جهة أخرى، ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، بما قيمته 39.5 مليار درهم منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر نوفمبر إلى 211.75 مليار درهم، ووصل الارتفاع الشهري في قيمة الودائع الادخارية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 6.4%، وسجلت نمواً وصلت نسبته إلى 23% منذ بداية 2020.

وسجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بحوالي 1.6% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، وارتفعت بحوالي 19.2% منذ بداية العام إلى 714.83 مليار درهم مقابل 599.67 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع لأجل في البنوك العاملة في الدولة تراجعت في نوفمبر من العام الماضي بحوالي 8.4% على أساس شهري، وبنحو 22.5% منذ بداية العام إلى 572.58 مليار درهم مقابل 738.55 مليار درهم في ديسمبر 2019، ما يعكس تراجع جاذبية الودائع لأجل، مع تراجع أسعار الفائدة بحدة هذا العام، في ظل مبادرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة لمرات متكررة ولمستوى قريب من الصفر لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وبحسب بيانات «المركزي» تركزت الحصة الأكبر من الودائع لأجل، في الودائع قصيرة الأجل (لمدة 3 أشهر) ووصلت إلى 450.11 مليار درهم في نهاية نوفمبر، وإن تراجعت بحوالي 10.3% على أساس شهري، وبنحو 13.5% منذ بداية العام.

وارتفعت في المقابل ودائع العملاء لأجل عام بحوالي 1.8% على أساس شهري و37% منذ بداية العام لتصل مع نهاية نوفمبر الماضي إلى 64.32 مليار درهم.

مع بحث البنوك عن تعظيم العائدات

شهادات الإيداع لدى «المركزي» تواصل التراجع خلال نوفمبر



أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة شهادات الإيداع لديه، تراجعت بحوالي 0.2% على أساس شهري، وبنحو 12.3% منذ بداية العام إلى 140.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي. وعزا خبراء، السبب في هذا التراجع، إلى بحث البنوك عن وسائل لتعظيم العائدات في الوقت الذي تراجعت فيه الفائدة بحدة، مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة عدة مرات هذا العام، لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وقيام مصرف الإمارات المركزي بخفض الفائدة بخطوات موازية، بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي.

وبالفعل أظهرت بيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي، أن الاستثمارات المحلية لبنوك الدولة، ارتفعت على أساس شهري بحوالي 2.1% في نوفمبر، ما يعكس رغبة البنوك في البحث عن قنوات مناسبة لزيادة العائدات، بما يمكنها من تلبية متطلبات النمو.

وأكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن التراجع في شهادات الإيداع يعكس رغبة البنوك في زيادة عائداتها، وبحثها عن أدوات تلبي هذا الهدف. وقالت إن المصرف المركزي قام بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، ما يؤثر في العائد على شهادات الإيداع لدى «المركزي»، ويجعل البنوك تميل إلى أدوات أخرى تحقق لها عائدات أفضل.

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن البنوك لديها استراتيجيات وآليات واضحة لإدارة المخاطر، تجعلها تهدف دوماً إلى موازنة ما لديها من سيولة، فتوظفها بما يفي باحتياجاتها ويحقق الفائدة الأفضل للعملاء والمستثمرين. وبطبيعة الحال مع انخفاض أسعار الفائدة لا تميل البنوك إلى زيادة حيازاتها من شهادات الإيداع، مؤثرة البحث عن سبل أخرى لتعظيم العائدات دون أن تخل بمتطلبات المخاطرة.

وأكد الخبير المصرفي حسن الريس، أن البنوك في مثل هذه الأوقات، تسعى لزيادة عائداتها من خلال رفع الاستثمار في الأدوات الآمنة والمستقرة، مثل صكوك وسندات البنوك، والشركات الكبرى التي تحقق للبنك عائداً أفضل من شهادات الإيداع وقروض العملاء، وفي نفس الوقت تعتبر أدوات آمنة ومستقرة.