الأسهم تواصل المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم الشراء الأجنبي

أبوظبي: مهند داغر

واصلت مؤشرات الأسهم المحلية اختراقاتها، بفعل إقبال المستثمرين على عمليات الشراء، ليسجل مؤشر سوق أبوظبي، ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 4.39% إلى 52661 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي 7.81% إلى 2702.34 نقطة، معززة بسيولة قوية بلغت 8 مليارات درهم.

وأظهرت بيانات الأسواق مشتريات قوية للأجانب (غير العرب) منذ بداية العام؛ حيث سجل صافي استثمارهم 1.35 مليار درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 965.21 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و 390.95 مليون درهم في سوق أبوظبي.

جاء هذا الأداء مع تخلي المستثمرين عن الحذر والتحفظ اللذين لازما الأسواق إثر الجائحة، إلا أن الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2020 شهدت تحسناً بالأداء تواصل مع بداية العام الجاري، بعد اكتشاف اللقاحات.

وعلى صعيد تداولات الأسبوع المنصرم بلغت السيولة 4.3 مليار درهم، منها 1.88 مليار درهم في سوق دبي، و2.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.14 مليار سهم، توزعت بواقع 1.56 مليار سهم في دبي، و582.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 40.26 ألف صفقة.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي، ارتفاعاً أسبوعياً قدره 2.9% إلى مستوى 2702 نقطة مدعوماً بأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل بشكل رئيسي.

وارتفع قطاع البنوك 4.56% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 5.97% و«الإمارات دبي الوطني» 4.09%.

وزاد قطاع العقار 2.71% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 2.55% و«إعمار للتطوير» 7.37% و«إعمار مولز» 3.21% و«داماك» 1.44% و«ديار» 2.05% فيما نزل «الاتحاد العقارية» 1.71%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.84% و«شعاع كابيتال» 7.8% فيما نزل «دبي المالي» 2.54%.

وصعد قطاع النقل هامشياً 0.07% بعد صعود «العربية للطيران» 3.03% فيما نزل كل من «أرامكس» 2.03% و«الخليج للملاحة» 0.23%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 2% إلى مستوى 5266.71 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 3.17% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.7% و«أبوظبي التجاري» 0.65% و«أبوظبي الإسلامي» 4.6%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.5% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.17% مدفوعاً باستقرار «الدار» وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.14%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.11% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 2.65% و«إشراق» 0.3% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.14%.

ونزل قطاع الطاقة 0.15% نتيجة نزول «دانة غاز» 0.56% فيما استقر كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وعلى صعيد السيولة الأسبوعية في سوق أبوظبي، جاءت الصدارة ل«الدار العقارية» بقيمة 595.84 مليون درهم مغلقاً عند 3.21 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 520.16 مليون درهم ليغلق عند 14 درهماً، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 379.25 مليون درهم وأقفل عند 42.2 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 397.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 4.02 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 271.46 مليون درهم وأقفل عند 4.97 درهم، ثم «دبي المالي» باستحواذه على 173 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 1.15 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال أسبوع بسوق أبوظبي، «مجموعة أغذية» الذي أغلق مرتفعاً 17.77% عند 5.17 درهم، تلاه «أريد» بصعوده 14.88% إلى مستوى 7.41 درهم، ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بصعوده 11.11% إلى درهمين.

وفي المقابل، سجل «بالمز الرياضية» التراجع الأكثر بنسبة 9.56% ليغلق عند 14درهماً، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنزوله 6.17% وإغلاقه عند 0.76 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» وهبط 6% إلى 2.5 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق دبي «دبي للمرطبات» بارتفاعه 14.87% إلى مستوى 7.8 درهم، تلاه «شعاع كابيتال» وزاد 7.8% إلى مستوى 0.76 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بصعوده 5.97% إلى 4.97 درهم.

وعلى العكس، انخفض «السلام القابضة» 5.78% إلى مستوى 0.31 درهم، تلاه «الإمارات الإسلامي» وبنسبة 5% مغلقاً عند 7.6 درهم، ثم «المدينة للتمويل والاستثمار» وهبط 4.55% ليغلق عند 0.189 درهم.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات خلال أسبوع في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، (31.12 مليون درهم محصلة شراء العرب، و8 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و177.36 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 208.64 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في أسبوع (1.13 مليون درهم حصيلة شراء الخليجيين و147.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، (15.25 مليون درهم محصلة بيع العرب و133.68 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية» و«الخليج للملاحة» و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العربية للطيران» و«جي إف إتش المالية» و«أبوظبي الأول».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 87.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 84.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و2.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 87.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 84.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.