شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن والعزوف عن المخاطرة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية سلبية.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



وباستثناء مبيعات الطاقة والغذاء، هبط مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بقيمته الأساسية بنسبة 1.4% في ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.1%.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد أعلن أمس تفاصيل خطته المقترحة بضخ 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.