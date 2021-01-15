شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره وخام "برنت" يهبط أدنى 55 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بضغط من الدولار الذي صعد أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة.



يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا عدم السيطرة بعد على الجائحة مما يضر بالطلب العالمي على السلع.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 52.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 2.7% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.