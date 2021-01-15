شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يضخون 26.1 مليار دولار في الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات رفينيتيف ليبر، أن الأسهم العالمية تصدرت تدفقات الصناديق في الأيام السبعة المنتهية في 13 يناير/ كانون الثاني، مدعومة بتوقعات تطبيق تدابير تحفيز أمريكية، واستمرار رهانات على تعافي الاقتصاد العالمي.

وتظهر البيانات أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 26.1 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهي الأعلى في أربعة أسابيع. كما شهدت صناديق السندات ارتفاعاً في التدفقات بلغ 22 مليار دولار، مدفوعة بصعود العوائد الأمريكية.

وتظهر تحليلات شملت 12641 صندوقاً للأسهم، بناء على تصنيف ليبر للقطاعات، أن الصناديق التي تستثمر في الشركات المالية، استقطبت تدفقات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتلاها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي جذب 3.6 مليار دولار. (رويترز)