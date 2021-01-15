شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار دولار أرباح «جيه بي مورجان تشيس» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر التقرير المالي لمجموعة «جيه بي مورجان تشيس» المالية عن الربع الرابع لعام 2020، عن تحقيقها لأرباح وعائدات فاقت تقديرات المحللين، بفضل تحسن أداء سهمها، وسد فجوة القروض المتعثرة.

وارتفع صافي الربح إلى 12.1 مليار دولار أو ما يعادل 3.79 دولار للسهم، مقابل توقعات بلغت 2.62 دولار للسهم، وفقاً لمنصة رفينيتيف، في حين حققت إيرادات قدرها 30.16 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 28.70 مليار دولار، بزيادة 3%.

وأمضت البنوك الأمريكية الكبرى 2020 تكافح في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وضخت المليارات لتغطية خسائر متوقعة للقروض. ويتوقع المحللون انتعاش أرباحها في 2021.

وفي الربع الرابع، تلقت أرباح جيه.بي مورجان الدعم من انخفاض مخصصات القروض، بينما عززت الإيرادات من أسواق المال والاستثمار المصرفي أرقامه أيضاً. (وكالات)