شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج «سيتي جروب» تتجاوز تقديرات المحللين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «سيتي» المصرفية عن نتائج الربع الرابع للعام 2020، والتي تجاوزت تقديرات المحللين بالنسبة للأرباح، حيث ضخت المجموعة في احتياطياتها النقدية لتغطية القروض المتعثرة.

وقالت «سيتي» إن أرباحها تراجعت بنسبة 7% إلى 4.63 مليار دولار أو 2.08 دولار للسهم، بالمقارنة مع 1.34 دولار بحسب تقديرات المحللين الذين شملهم استطلاع منصة «رفينيتيف»، في حين انخفضت الإيرادات على مستوى المجموعة المصرفية بنسبة 10% إلى 16.5 مليار دولار، أي أقل من التقديرات البالغة 16.7 مليار دولار.

وضخت المجموعة احتياطيات بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية خسائر الائتمان، وهي خطوة كانت أكبر مما توقعه المحللون، بالمقارنة مع 436 مليون دولار في الربع الثالث، و253 مليون دولار في العام السابق. (وكالات)