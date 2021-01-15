شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «ويلز فارجو» في الربع الرابع مخيّبة لآمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت شركة «ويلز فارجو» للخدمات المالية والمصرفية نتائج متباينة للربع الرابع من عام 2020، ما أدى إلى انخفاض سهمها خلال تعاملات الجمعة، حيث حققت الشركة 3 مليارات دولار أرباحاً، أو 64 سنت للسهم، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 60 سنت للسهم بحسب «رفينيتيف»، في حين أن إيراداتها بلغت 17.93 مليار دولار، أي أقل من توقعات المحللين التي قدرت بـ 18.127 مليار دولار.

وحققت «ويلز فارجو» صافي إيرادات فوائد بلغ 9.275 مليار دولار، بالمقارنة مع تقديرات منصة «فاكتست» البالغة 9.34 مليار دولار. وتراجع سهم الشركة بنسبة 3.8% قبل افتتاح الأسواق. وتتضمن أرباح البنك رسوم إعادة هيكلة بقيمة 781 مليون دولار، وضخ احتياطيات مالية بقيمة 757 مليون دولار بعد بيع محفظة قروض الطلاب. (وكالات)