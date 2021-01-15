الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض متأثراً بتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً بتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة نتيجة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة والعزوف عن أصول المخاطرة.


وكانت الأسواق قد تابعت عن كثب ما أعلنه الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بشأن خطته المقترحة التي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة .


يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم السيطرة على تفشي فيروس كورونا خاص مع ظهور سلالات جديدة من المرض تتسم بكونها شديدة الانتشار.


هذا، وقد كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز مليوني حالة على مستوى العالم كما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي حاجز 93 مليون حالة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7859، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7916 في حين سجل أقل سعر عند 0.7834.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا