شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد قرابة 2% تحت ضغط مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتفقد قرابة 2% لتبتعد مرة أخرى عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول الطلب فى الصين " ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم " بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ، مع تجاهل الأسعار خطة "جو بايدن" التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة الجائحة الفيروسية.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 2.0% إلى مستوي 52.70$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.76$، وسجل أعلى مستوي عند 53.81$ ،وانخفض خام برنت قرابة 2.0% إلى مستوي 55.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.52$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، منهيا التعاملات قرب أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 53.90$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الصين.

فى الصين ، سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة أكبر زيادة يومية فى أكثر من عشرة أشهر، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وتمثل تلك الزيادة الحد الأقصى للأسبوع الذي أدي إلى فرض العزل الصحي الكامل على أكثر من 28 مليون شخص فى مقاطعة "هوبي" منذ ثمانية أشهر تقريبا.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا يوم الأربعاء عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

وقالت شركة "أر بي سي " كابيتال ماركتس إن سوق النفط يعيش نشوة لا لبس فيها ، لكن مؤشرات السوق من أسيا مختلطة ،وأضافت الصين المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

تجاهلت الأسعار، حزمة إغاثة فيروس كورونا التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار فى الولايات المتحدة ،والتي كشف عنها الرئيس المنتخب "جو بايدن" يوم الجمعة ، بسبب ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي فى ظل تفشي الوباء وتزايد عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.