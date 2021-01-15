شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تعلق رحلاتها إلى أستراليا حتى إشعار آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت شركة طيران الإمارات إنها ستُعلّق رحلاتها من وإلى سيدني، وبريسبان، وملبورن حتى إشعارٍ آخر، وذلك لأسباب تشغيلية.

وأضافت الناقلة أنها ستسيّر رحلاتها الأخيرة من وإلى هذه الوجهات الأسترالية كالتالي: دبي ‑ ملبورن 19 يناير، وملبورن – دبي 20 يناير، ودبي ‑ سيدني 18 يناير، وسيدني – دبي 19 يناير، و دبي ‑ بريسبان 16 يناير، وبريسبان – دبي 17 يناير.

وأوضحت الناقلة أن المسافرين حاملي تذاكر ذات وجهات نهائية إلى سيدني، وملبورن، وبريسبان، لن يتم قبولهم في مطار المغادرة بعد انتهاء الرحلات المذكورة. نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه.

وأكدت أنه يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز.