شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض رغم إعلان خطة "ترامب" لتحفيز الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات فضلا عن إعلان الرئيس المنتخب "جو بايدن" عن خطته لتحفيز الاقتصاد.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



كان "بايدن" قد أعلن أمس تفاصيل خطته المقترحة بضخ 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



وانطلق إعلان الشركات في الولايات المتحدة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 310 نقاط) إلى 30683 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3758 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 12984 نقطة.