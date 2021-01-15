شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بنحو 2% بالتزامن مع صعود الدولار والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تلاشي تأثير البيانات الصينية القوية التي صدرت أمس.



كان الميزان التجاري الصيني قد سجل فائضا بلغ 517 مليار يوان في الشهر الماضي في حين سجل 78.2 مليار دولار في نفس الفترة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلاف توقعات باستقرار المؤشر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



من ناحية اخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 3.59 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 3.68 دولار وأقل سعر عند 3.58 دولار.