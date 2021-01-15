شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 3 أسابيع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعدما كشف الرئيس المنتخب "جو بايدن" عن خطة تحفيز ضخمة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.50 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.22 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، عاكسا تراجع مؤقت فى مستويات العملة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال " جيروم باول" يوم الخميس إن أسعار الفائدة الأمريكية لن ترتفع فى أي وقت قريب ،وأضاف باول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن المكان الذي يريده الاحتياطي الاتحادي ، وأنه لا يري أي سبب لتغيير الموقف ألتكيفي للغاية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل جيد وحقيقي.

وقفز مؤشر الدولار هذا الأسبوع لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، بفضل صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

قبل ستة أيام من دخوله البيت الأبيض لتولي مهام منصبه رسميا ، كشف جو بايدن فى الساعات المبكرة يوم الجمعة عن خطته للإنعاش والتحفيز ،والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي ، وتهدف إلى تقديم المساعدات المالية للعائلات والشركات المتضررة من الوباء.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% خلال كانون الأول/ديسمبر من انخفاض بنسبة 1.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 0.9% فى الشهر السابق.