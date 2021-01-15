شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطرح حزمة إنعاش «تريليونية».. ويتعهد بتأمين ملايين فرص العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمنغتون - أ.ف.ب

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب، الخميس، المضي في خطط إنعاش؛ للتغلب على التراجع الحاد في الاقتصاد الذي خلفه فيروس «كورونا» المستجد. بايدن سعى أيضاً، إلى إعادة تسليط الضوء على خطته؛ لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تمر بهما بلاده، مفضلاً تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونجرس؛ وذلك قبل ستة أيام من دخوله البيت الأبيض.

وكشف بايدن أمام صحفيين، من مسقط رأسه في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار ( 1.9 تريليون دولار) وتهدف إلى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكداً أنه «متفائل»، وواعداً بفتح «صفحة جديدة» في البلاد، كما تعهد بتوفير ملايين فرص العمل.

وقال بايدن «سنتجاوز هذا معاً»، مضيفاً بعد أسبوع على اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى «الكابيتول»، «لكننا لا يمكننا فعل ذلك في دولة منفصلة ومنقسمة». وأضاف: «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نتلاقى بصفتنا كأمريكيين».

وتعهّد بايدن بتأمين «ملايين فرص العمل» في مجال الصناعة التحويلية؛ حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، إضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ. وقال الرئيس المنتخب: «لا يُمكننا البقاء مكتوفي الأيدي» في مواجهة حجم الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.

وشدد على أنّ «عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل»، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد، وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف: إن فوائد خطة التحفيز «ستتجاوز بكثير كلفتها».

وقال الرئيس المنتخب: إنّ خطّة المساعدة الطارئة ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

محاكمة ترامب

وسيتسلم الرئيس المنتخب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير في واشنطن التي تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية؛ بسبب التدابير الأمنية المشددة بعد اجتياح مناصرين لترامب مقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة وحصول مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وهزت صورة الولايات المتحدة في العالم.

وتنص خطته على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزداد بقيمة 400 دولار أسبوعياً لكل شخص، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2021.

ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دولاراً في الساعة.

كما تنص على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

وسيشرح بايدن، الجمعة، بالتفصيل الشق المتعلق بتسريع حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»، في بلد يواصل تسجيل أرقام قياسية لناحية الوفيات اليومية من جرّاء الوباء وقد يتجاوز عتبة 400 ألف وفاة لدى تولي الرئيس المنتخب منصبه.

وستشمل هذه الحملة «جميع الأشخاص في الولايات المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني، وسيحصلون على اللقاح مجاناً».

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس «كورونا» المستجد. ودعا بايدن الكونجرس إلى إقرار خطته سريعاً.

وأشاد الزعيمان الديمقراطيان في الكونجرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر بحزمة التحفيز التي قدمها بايدن، ووعدا بـ«العمل فوراً» لإقرارها. لكن ذلك قد يتأخر بسبب محاكمة ترامب المتوقعة أمام مجلس الشيوخ بتهمة «التحريض على التمرد».

فقد بات ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب، الأربعاء، التهمة. لكن مجلس الشيوخ الذي تنتقل الأكثرية فيه في 20 كانون الثاني/يناير إلى الديمقراطيين، لن يجتمع قبل 19 كانون الثاني/يناير، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.

معسكر جمهوري منقسم

وحتى لو أنّ المتّهم سيكون لدى بدء المحاكمة رئيساً سابقاً، إلا أن من شأن هذا الحدث أن يسرق الأضواء الإعلامية: من جهة، لأنه إذا اعتُبِر ترامب مذنباً، يمكن أن يحصل تصويت ثانٍ يمنعه من الترشح مجدداً إلى الرئاسة. ومن جهة أخرى، لأنه خلافاً للمحاكمة التي استهدفته قبل سنة في القضية الأوكرانية عندما كان الجمهوريون صفاً واحداً لدعمه، فوحدة الجمهوريين اليوم غير قائمة. وبالتالي، فإن إدانة دونالد ترامب ليست مستحيلة.

على هذه الخلفية، من شأن الانقسامات وأجواء التشنج القائمة التي سترافق نقاش خطة بايدن أن تهدد وعد «المصالحة» الذي التزم به الرئيس الديمقراطي المنتخب.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تولي المفاوضات مع أعضاء الكونجرس باسم الحكومة. وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني عجزاً قياسياً بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر. وارتفع عدد العاطلين المسجلين أسبوعياً في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد نهاية العام في ظل تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي، وفق معطيات نشرتها وزارة العمل الخميس.

وأضيف 956 ألف شخص إلى سجلات البطالة بين 3 و9 كانون الثاني/يناير، مقابل 748 ألفاً الأسبوع السابق، ما يعني تسجيل 181 ألف عاطل إضافي خلال أسبوع. وتحتل النساء، وهن من أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، شقاً مهماً من خطة بايدن.

وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي، الخميس، إن خطة الطوارئ تضمن إمكان دفع إقساط الحضانات. وقال: «هذا سيسمح للأهل، وخصوصاً للنساء، بالعودة إلى العمل». كما خصصت الخطة مبلغ 170 مليار دولار كمساعدات لإعادة فتح المدارس وتأهيلها بتدابير تضمن الحماية الصحية.