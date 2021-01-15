شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي إضافي ليختبر المتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7710، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7820 وتمتد إلى 0.7910 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد