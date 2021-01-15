شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 55.78، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، والذي يستهدف مستويات 57.77 ثم 60.65 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور أعلاه سيكمل تشكيل نموذج سلبي يملك القدرة على تحويل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.77

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد