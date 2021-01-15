شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة بعد الوصول القمة الأخيرة 53.90، ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 52.30، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط، بينما يحتاج السعر لاختراق 53.90 لتعزيز فرص الاندفاع نحو أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 54.62 ثم 56.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.30 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد