شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الآن ليتحرك دون 25.50، وكما أشرنا صباحاً، نحن ملتزمون الحيادية إلى أن يؤكد السعر موقفه من المستوى المذكور لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، حيث يواجه السعر تعارضاً بين العوامل الفنية، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة للفترة القادمة موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 26.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي