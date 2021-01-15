شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1830.00 والمقاومة 1863.85، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي