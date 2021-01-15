شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، في طريقه لاختبار محتمل للمتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 1.3590، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.3860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد