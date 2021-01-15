شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.2173، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.2064 كهدف تالي، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1975 كمحطة تصحيحية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.2173 و1.2220 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط