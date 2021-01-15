الاقتصاد

خالد الفالح: افتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض خطوة مهمة في رحلة الشركة الاستثمارية في المملكة

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، توقيع اتفاقية مع شركة “هواوي” الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة الرياض.

وقال الوزير في تغريدة : “سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة”.

وأضاف الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي”، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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