شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر دون المقاومة-تحليل - 15-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إغلاق يومي سلبي دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 142.45 ليعيق ذلك الهجوم الصاعد وليزيد من فرص تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابطة, محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ستدفع بالسعر لزيارة مستوى 140.95 بشكل أولي وصولا نحو 139.30 خلال الفترة القادمة.

أما نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لتشكيل تداولات صاعدة قوية وليستهدف بذلك مستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 142.95 و 144.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.45 و 141.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة