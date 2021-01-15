شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد- تحليل - 15-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ من الرسم المرفق تسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقرة عند 126.15 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع تسلل السعر حاليا نحو 125.54 وبحال تحقيقه لكسر هذا العائق, قد تمتد الخسائر نحو 124.65 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول أمام التداولات الهابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.25 و 125.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط