شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لثبات المقاومة– تحليل - 15-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين باستقراره السلبي المتكرر دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1122.00 ليحافظ بذلك على فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, فنجاح السعر بتجميع العزم السلبي سيسهل فرص انجذابه قريبا نحو 1025.00 ومن ثم لتمتد الخسائر اللحظية نحو 975.00 ليشكل ذلك الهدف الثاني للميل الهابط.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1122.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة