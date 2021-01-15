شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالثبات الايجابي– تحليل -15-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز حاليا قرب 3.5800 محاولا تجميع العزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة والوصول نحو الأهداف المستقرة عند 3.7200 و 3.7900 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤجل الهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر متعددة قد تبدأ بوصوله نحو 3.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5800 و 3.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم