شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يقفز ارتفاعاً – تحليل – 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جونسون آند جونسون (JNJ) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 1.75% بما يعادل 2.76 نقطة ليستقر على سعر 160.65 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 156.65، ليستهدف مستوى المقاومة 166.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد