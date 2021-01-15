شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 141.00، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.58% ليضيف السهم إليه نحو 82 سنت ليستقر على سعر 141.17، ولكن أمام تلك الضغوط الإيجابية نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 141.00 والاستقرار أعلاه، ليستهدف مستوى المقاومة 150.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد