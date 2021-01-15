شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.85% بما يعادل -0.93 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 49.23 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.25، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 47.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط