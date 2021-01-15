شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يعمق من خسائره – تحليل – 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.69% بما يعادل -3.59 نقطة ليستقر على سعر 208.50 دولار، وقد جاء انخفاض السهم وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف مستوى الدعم 202.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط