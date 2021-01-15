شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.13 نقطة ليستقر على سعر 166.41 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 169.50، ليستهدف مستوى الدعم 156.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه