شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع تزايد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة عقب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,855.68$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,846.72$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,845.38$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,817.31$ للأونصة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" يوم الخميس إن أسعار الفائدة الأمريكية لن ترتفع فى أي وقت قريب.

وأضاف باول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن المكان الذي يريده الاحتياطي الاتحادي ، وأنه لا يري أي سبب لتغيير الموقف ألتكيفي للغاية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل جيد وحقيقي.

من ناحية أخرى ،كشف الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" يوم الجمعة عن خطته للإنعاش والتحفيز ،والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي ، وتهدف إلى تقديم المساعدات المالية للعائلات والشركات المتضررة من الوباء.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 10.21 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,161.00 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 12 حزيران/يونيو 2020.