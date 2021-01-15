شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 15-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك ارتفاعاً جيداً يوم أمس واقترب من مستوى 0.8923، ونلاحظ أن السعر عاد ليختبر أرضية الدعم المحورية 0.8860 وحافظ على ثباته فوقها، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار تخطي 0.8923 لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة نحو 0.8975.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.8860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد